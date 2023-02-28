Скалони высказался об участии Месси в чемпионате мира-2026

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони высказался об участии нападающего Лионеля Месси в чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит Infobae.

Фото: Пресс-служба клуба "ПСЖ" Пресс-служба клуба "ПСЖ"

Специалист заявил, что участие футболиста в турнире будет зависеть от его самочувствия и настроения.

«У него есть страсть к футболу. Пока он счастлив, пусть играет. Он голоден, он хочет побеждать», — счел он.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) назвала Месси лучшим игроком 2022 года. На прошедшем в Катаре мундиале форвард вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира и выиграл приз самому ценному игроку турнира.