Моуринью дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитров

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью получил двухматчевую дисквалификацию в чемпионате Италии. Об этом сообщает пресс-служба Серии А.

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28 февраля «Рома» потерпела поражение от «Кремонезе» в матче 24-го тура Серии А со счётом 1:2. Моуринью был удалён с поля в начале второго тайма за споры с арбитром.

Жозе Моуринью пропустит ближайшие матчи с «Ювентусом» (5 марта) и «Сассуоло» (12 марта). Португальский специалист также оштрафован на € 10 тыс.

«Рома» располагается на пятом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка.