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1 час назад

Моуринью дисквалифицирован на два матча Серии А

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Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью получил двухматчевую дисквалификацию в чемпионате Италии. Об этом сообщает пресс-служба Серии А.

Моуринью дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитров
Фото: BetassistBetassist

28 февраля «Рома» потерпела поражение от «Кремонезе» в матче 24-го тура Серии А со счётом 1:2. Моуринью был удалён с поля в начале второго тайма за споры с арбитром.

Жозе Моуринью пропустит ближайшие матчи с «Ювентусом» (5 марта) и «Сассуоло» (12 марта). Португальский специалист также оштрафован на € 10 тыс.

«Рома» располагается на пятом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка.

Португалец тренирует «Рому» с лета 2021 года, его контракт действует до конца сезона-2023/2024. В минувшем сезоне Моуринью привёл «волков» к победе в Лиге конференций..

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