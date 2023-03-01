Моуринью дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитров

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью получил двухматчевую дисквалификацию в чемпионате Италии. Об этом сообщает пресс-служба Серии А.
28 февраля «Рома» потерпела поражение от «Кремонезе» в матче 24-го тура Серии А со счётом 1:2. Моуринью был удалён с поля в начале второго тайма за споры с арбитром.
Жозе Моуринью пропустит ближайшие матчи с «Ювентусом» (5 марта) и «Сассуоло» (12 марта). Португальский специалист также оштрафован на € 10 тыс.
«Рома» располагается на пятом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка.
Португалец тренирует «Рому» с лета 2021 года, его контракт действует до конца сезона-2023/2024. В минувшем сезоне Моуринью привёл «волков» к победе в Лиге конференций..