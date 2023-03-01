Дзюба рассказал о причинах ухода из "Зенита"

Нападающий Артем Дзюба рассказал о том, почему он покинул "Зенит" и что ему не нравится в трансферной политике клуба.

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Перешедший нынешней зимой в московский "Локомотив" Дзюба признался, что после прошлого сезона у него было предложение от "Зенита", с которым он четыре раза становился чемпионом России.

"Зенит" предложил мне контракт, но так, как будто и не предлагал. У меня вообще нет никаких обид, я прекрасно со всеми разошелся. Кого-то понял, кого-то нет. Но с Алексеем Борисовичем Миллером мы пообщались очень приятно, пожелали друг другу удачи. Ему огромное спасибо за тот период. Но я в любом случае не хотел оставаться", - сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна.

Экс-капитан "Зенита" отметил, что не считает правильным выбранный вектор развития клуба, связанный с большим число бразильских игроков.

"Я понимал, что "Зенит" из Санкт-Петербурга превращается в "Зенит" из Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу - не знаю. Это не совсем правильно. Я прекрасно к ребятам отношусь, и понятно, что сейчас направление бразильское. Я считаю, что в российской команде должен быть костяк россиян", - считает он.