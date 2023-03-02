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1 час назад

Комментатор Уткин назвал Дзюбу глупым человеком и сравнил его с Оскаром Кучерой

Газета.Ruиещё 4

Известный футбольный комментатор и блогер Василий Уткин в видео на своем YouTube-канале поделился мнением о последнем интервью нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Он удивительно глупый человек. Это позволяет ему очень быстро забывать, что с ним происходит, легко переносить неудачи, и главное — не воспринимать всерьез никакие угрозы.

Любая цитата Дзюбы отдельно выглядит как более-менее нормальное высказывание. Но если смотреть по всему интервью, то это действительно футбольный такой Оскар Кучера», — заявил Уткин.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы.

Дзюба высказался о слитом в Сеть интимном видео

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.

Футбол,Видео,Василий Уткин,Оскар Кучера,
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