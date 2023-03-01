Нападающего сборной Англии поймали на ставках. Ему грозит длительная дисквалификация

Звезда «Брентфорда» и третий бомбардир АПЛ Айвен Тоуни признал факт нарушения беттинговых правил FA. Но это не спасет его от как минимум полугодичной дисквалификации.

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262 ставки за четыре года

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Еще в ноябре прошлого года ему было предъявлено обвинение в 232 эпизодах нарушений правил, а в декабре в список добавили еще 30 заключенных им пари. Предполагаемые нарушения имели место в период с февраля 2017 года по январь 2021-го, когда Тоуни выступал за «Скапторп Юнайтед», «Уиган Атлетик», «Питерборо Юнайтед» и «Брентфорд».

При этом, согласно правилам Футбольной ассоциации, игрокам запрещено делать ставки на матчи или делиться внутренней информацией в целях заключения пари другими лицами. А это значит, что только чудо поможет ему избежать длительной дисквалификации.

Впрочем, хотя для Тоуни все это очень неприятно, все же для карьеры не критично. Ему грозит как минимум полугодовая дисквалификация, но FA рассматривает каждый случай отдельно, поэтому Тоуни признал лишь часть обвинений. Стратегия его защиты заключается в том, чтобы запустить работу комиссии как можно раньше и, как следствие, получить вердикт как можно быстрее. Тогда значительная часть дисквалификации ляжет на летний период.

Клубу такая стратегия также выгодна, поскольку «Брентфорд» намерен продать звездного форварда в январе или летом 2024 года и рассчитывает, что за это время футболист сумеет вернуться и поддержать свою трансферную стоимость. В клубе ждут, что первые предложения поступят уже после того, как станет известен срок дисквалификации.

При этом английские СМИ обращают внимание, что из-за того, что FA будет рассматривать каждый эпизод по отдельности, обращаться к предыдущим подобным историям, чтобы спрогнозировать срок дисквалификации, не имеет смысла. Тем не менее, они напоминают, что Киран Триппьер за предоставление инсайдерской информации третьим лицам о своем переходе из «Тоттенхэма» в «Атлетико» получил бан на 10 месяцев, а Джоу Бартон – за 1260 ставок на футбол получил 18 месяцев, которые его адвокатам удалось скостить до 13.

Еврокубковые перспективы «пчел» тают, как весенний снег

Для «Брентфорда» это будет большим ударом, ведь команда проводит лучший сезон в истории и после 25 туров идет на девятом месте – всего в одном очке от расположившегося седьмым (зона Лиги конференций) «Ливерпуля». Более того, по потерянным очкам «пчелы» опережают и находящийся на шестой позиции «Фулхэм» (у них минус четыре очка, но два матча в запасе).

Так что для команды Томаса Франка наступает важнейший этап сезона. Так, в ближайший понедельник матч как раз с «Фулхэмом», а в начале апреля – с другим прямым конкурентом, «Брайтоном». Плюс впереди матчи с «МЮ», «Ньюкаслом», «Челси», «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

Тоуни – третий бомбардир АПЛ

Тоуни же главный бомбардир команды и один из лучших в АПЛ. В 21 матче премьер-лиги он наколотил 14 мячей. Больше только у монстров Эрлинга Холанда (27) и Харри Кейна (18). Для «Брентфорда» он даже еще более значим, что эти двое для своих команд, ведь является основным завершителем всех атак команды. Показательно, что у второго бомбардира «пчел», вингера Брайна Мбемо, на счету только пять голов.

Так, именно Тоуни в нынешнем сезоне оформил дубль в ворота «Ман Сити» (2:1) в гостевом матче и лишил «горожан» трех очков, но затем чуть подправил их шансы на чемпионство, поразив ворота «Арсенала» (1:1). А еще он забивал «Фулхэму», «Ньюкаслу», «Брайтону» и «Тоттенхэму». Это значит, что в топ-8, то есть среди команд, располагающихся в таблице выше «Брентфорда», от него не пропускали только «МЮ» и «Ливерпуль», но в игре с «красными дьяволами» (4:0) Тоуни отметился двумя результативными передачами, а матч с командой Юргена Клоппа пропустил.

В общем, без него «Брентфорд» о еврокубках может забыть.