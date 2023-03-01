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2 часа назад

В России создали академию футбола для детей из новых регионов

ТАСС

Министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков в среду объявил о создании при поддержке Министерства спорта РФ академии футбола для детей из новых регионов России.

В России создали академию футбола для детей из новых регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы с удовольствием вливаемся в эту спортивную семью Российской Федерации, - сказал Громаков журналистам. - Будем стараться как можно быстрее адаптироваться к тем реалиям, в которых находится российских спорт. Одно из таких прекрасных начинаний - то, что при помощи Министерства спорта РФ была открыта позиция и создана академия футбола для юных футболистов с новых территорий. На сегодняшний день у нас там 27 спортсменов участвуют в этой про

"Два тренера полностью находятся на обеспечении, которое выделено Минспортом, в городе Феодосии, - продолжил он. - На прекрасных, наверное, лучших футбольных базах Крыма. Надеемся, что наши футболисты вместе с крымскими игроками подтянутся, потому что, скажем честно, в Донецке, Горловке, Макеевке нет возможности тренироваться. Каждый день идут обстрелы, нельзя находится в закрытых помещениях большому количеству людей, потому что туда может в любой момент что-нибудь прилететь".

С 23 по 27 сентября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

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