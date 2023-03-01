В России создали академию футбола для детей из новых регионов

"Мы с удовольствием вливаемся в эту спортивную семью Российской Федерации, - сказал Громаков журналистам. - Будем стараться как можно быстрее адаптироваться к тем реалиям, в которых находится российских спорт. Одно из таких прекрасных начинаний - то, что при помощи Министерства спорта РФ была открыта позиция и создана академия футбола для юных футболистов с новых территорий. На сегодняшний день у нас там 27 спортсменов участвуют в этой про