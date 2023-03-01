Гаджиев высказался о новом формате Кубка России по футболу

«В народе говорят: нет худа без добра. Я всегда был за то, чтобы в Кубке было по две встречи. Исключая финал, может быть. Почему? Это формат евротурниров. Это более высокая вероятность выйти сильному: в одной игре больше вероятность одержать победу, чем по итогам двух. Тем более первые встречи команды низших лиг принимали у себя. Это правильное решение, но оно несколько снижало уровень турнира, потому что команды первой и второй лиг получали преимущество. Дома играть намного легче — об этом свидетельствует статистика любых стран, любых турниров и любых видов спорта, наверное. А когда у тебя две игры, побеждает тот, кто реально сильнее. И в финальной части становится интереснее, — рассказал Гаджиев «Газете.Ru».