Знаменитый отечественный футбольный тренер Гаджи Гаджиев высказался о новом формате Кубка России по футболу.
«В народе говорят: нет худа без добра. Я всегда был за то, чтобы в Кубке было по две встречи. Исключая финал, может быть. Почему? Это формат евротурниров. Это более высокая вероятность выйти сильному: в одной игре больше вероятность одержать победу, чем по итогам двух. Тем более первые встречи команды низших лиг принимали у себя. Это правильное решение, но оно несколько снижало уровень турнира, потому что команды первой и второй лиг получали преимущество. Дома играть намного легче — об этом свидетельствует статистика любых стран, любых турниров и любых видов спорта, наверное. А когда у тебя две игры, побеждает тот, кто реально сильнее. И в финальной части становится интереснее, — рассказал Гаджиев «Газете.Ru».
— А то что сейчас «пути регионов», пятое-десятое, дает шанс команде, даже проиграв противостояние, иметь возможность выиграть турнир, я считаю, это хороший вариант. В том числе и для регионов. Не знаю, будут ли у нас в дальнейшем такие окна от международных матчей, но для этой ситуации вариант оказался хороший. Можно сказать, что благодаря этому формату уровень престижа Кубка России поднялся. Данный турнир интересен и престижен».
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