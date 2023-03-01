Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
44 минуты назад

Стали известны все участники следующего этапа Кубка России по футболу

Чемпионат.comиещё 1

Завершились все матчи первого этапа четвертьфинала Пути регионов и четвертьфинальные противостояния Пути РПЛ Кубка России. В следующий раунд турнира вышли 12 команд.

Стали известны все участники следующего этапа Кубка России по футболу
Фото: официальный сайт РПЛофициальный сайт РПЛ

В Пути РПЛ примут участие четыре команды, которые встретятся между собой в двух полуфиналах. К ним относятся клубы, одержавшие победы в своих двухматчевых противостояниях: «Спартак», ЦСКА, «Крылья Советов» и «Урал».

В Пути регионов встретятся четыре команды, прошедшие первый этап четвертьфинала сетки: «Зенит», «Ахмат», «Пари Нижний Новгород» и «Акрон». Каждая из них встретится с одним из клубов, которые не сумели пробиться в полуфинал Пути РПЛ: «Локомотивом», «Динамо», «Ростовом» и «Краснодаром».

Жеребьёвка пар полуфинала Пути РПЛ и второго этапа четвертьфинала Пути регионов состоится завтра, 2 марта. Начало церемонии запланировано на 14:30 мск.

Футбол,Крылья Советов,Динамо,Акрон,Зенит,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий