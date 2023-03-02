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46 минут назад

Нагорных рассказал, почему «Локомотив» упустил Кварацхелию

Чемпионат.comиещё 2

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, почему клубу не удалось заключить полноценный контракт с грузинским вингером Хвичей Кварацхелией. В 2019 году московский клуб арендовал Хвичу, но затем он вернулся в «Рустави», а позднее перешёл в «Рубин».

Нагорных рассказал, почему «Локомотив» упустил Кварацхелию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Он находился в «Локомотиве» в аренде, и клуб работал над тем, чтобы подписать контракт с Хвичей как с полноценным футболистом клуба. На тот момент даже совет директоров одобрил условия заключения этого контракта, но, по информации на тот момент генерального директора Василия Александровича Кикнадзе, агент Кварацхелии повёл себя неправильно, и игрок оказался не в «Локомотиве», а в «Рубине». Кто прав, а кто виноват в той ситуации — сейчас разобраться сложно. Условия были абсолютно рыночные.

Сёмин настаивал на его подписании? Юрий Павлович, безусловно, великолепный специалист. Он сразу же разглядел в Хвиче талант большого в будущем игрока и хотел, чтобы Кварацхелия продолжил карьеру у нас», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Футбол,Василий Кикнадзе,Юрий Нагорных,
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