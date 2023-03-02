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1 час назад

В "Динамо" сообщили, что не ведут переговоры по продлению контракта со Смоловым

Газета.Ru

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что московский клуб не ведет переговоры по продлению контракта с нападающим Федором Смоловым. Его слов передает «Спорт-Экспресс».

«Динамо» не ведет переговоры со Смоловым о новом контракте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обе стороны находятся в комфортном положении. Мы переговоры не ведем, Федор играет в футбол. Мы наблюдаем за этим», — сказал Смолов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Смолов в составе московского клуба сыграл 20 матчей, записал на свой счет девять голов и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера российского игрока в €5 млн.

В своей карьере Смолов играл за такие российские клубы, как «Динамо», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив». Также он пробовал свои силы в зарубежных чемпионатах: в 2010 году ездил в аренду в нидерландский «Фейеноорд», а в 2020 году также на правах аренды выступал за испанскую «Сельту».

Ранее бывший защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес заявил, что переход в зарубежный клуб мог бы пойти на пользу Смолову.

Футбол,Дмитрий Гафин,Леандро Фернандес,Федор Смолов,Динамо,ФК "Урал",
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