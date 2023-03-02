«Динамо» не ведет переговоры со Смоловым о новом контракте

«Обе стороны находятся в комфортном положении. Мы переговоры не ведем, Федор играет в футбол. Мы наблюдаем за этим», — сказал Смолов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Смолов в составе московского клуба сыграл 20 матчей, записал на свой счет девять голов и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера российского игрока в €5 млн.

В своей карьере Смолов играл за такие российские клубы, как «Динамо», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив». Также он пробовал свои силы в зарубежных чемпионатах: в 2010 году ездил в аренду в нидерландский «Фейеноорд», а в 2020 году также на правах аренды выступал за испанскую «Сельту».