Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
28 минут назад

Уткин назвал Дзюбу глупым и сравнил с Кучерой

Никита Бородкин

Известный футбольный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал последнее интервью нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы. В видео для своего YouTube-канала он назвал футболиста «удивительно глупым человеком».

«Это позволяет ему очень быстро забывать, что с ним происходит, легко переносить неудачи, и главное — не воспринимать всерьез никакие угрозы», — считает Уткин.

По мнению комментатора, любая цитата Дзюбы в отдельности выглядит как более-менее «нормальное высказывание», однако все интервью целиком делает его «футбольным Оскаром Кучерой».

Напомним, что накануне Дзюба дал интервью журналисту Нобелю Арустамяну. В нем он впервые прокомментировал скандал со слитым интимным видео, а также заявил, что «Зенит» стал превращаться в «бразильскую» команду — форвард считает, что костяк российского клуба должен состоять из отечественных футболистов.

Дзюба высказался о слитом в Сеть интимном видео

8 февраля Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом московского клуба появился баннер с нецензурной лексикой в адрес спортсмена.

Футбол,Видео,Василий Уткин,Оскар Кучера,Зенит,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий