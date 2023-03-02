Известный футбольный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал последнее интервью нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы. В видео для своего YouTube-канала он назвал футболиста «удивительно глупым человеком».

«Это позволяет ему очень быстро забывать, что с ним происходит, легко переносить неудачи, и главное — не воспринимать всерьез никакие угрозы», — считает Уткин.

По мнению комментатора, любая цитата Дзюбы в отдельности выглядит как более-менее «нормальное высказывание», однако все интервью целиком делает его «футбольным Оскаром Кучерой».

Напомним, что накануне Дзюба дал интервью журналисту Нобелю Арустамяну. В нем он впервые прокомментировал скандал со слитым интимным видео, а также заявил, что «Зенит» стал превращаться в «бразильскую» команду — форвард считает, что костяк российского клуба должен состоять из отечественных футболистов.