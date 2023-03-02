Аргентинский нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в честь победы на ЧМ заказал всем игрокам и персоналу сборной Аргентины золотые iPhone 14. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По словам предпринимателя Бена Лайонса, Месси «хотел сделать особый подарок», но «не хотел дарить часы». По словам бизнесмена, он предложил футболисту вручить партнерам золотые iPhone с их именами, а тот одобрил эту идею.

Как отмечает источник газеты, чехлы будут сделаны из 24-каратного золота общей стоимостью 175 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее Месси был признан международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком 2022 года. 27 февраля ему вручили соответствующую награду. Церемония вручения прошла в Париже.

18 декабря состоялся финал ЧМ-2022. В нем Аргентина обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 — пенальти). Месси оформил дубль и был признан лучшим игроком турнира. Свою победу он посвятил болельщикам и Диего Марадоне.