Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
1 час назад

Моуринью, скорее всего, уйдет из «Ромы» летом в случае невыхода в ЛЧ

Sports.ru

Жозе Моуринью, вероятно, уйдет из «Ромы», если команда не попадет в Лигу чемпионов.

Моуринью может уйти из «Ромы» в случае невыхода в ЛЧ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сейчас «Рома» занимает 5-е место в таблице Серии А, на одно очко отставая от идущего четвертым «Лацио».

По данным La Gazzetta dello Sport, Моуринью, скорее всего, покинет «Рому» летом, если команда не попадет в топ-4 и не будет участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Срок действующего контракта португальца с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года.

5 марта «Рома» дома сыграет с «Ювентусом» в матче 25-го тура Серии А. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий