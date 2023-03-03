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49 минут назад

Слуцкий назвал идеальный топ-клуб для Головина

Чемпионат.comиещё 1

Известный российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, какой топ-клуб считает идеальным для полузащитника «Монако» Александра Головина, с которым хорошо знаком по совместной работе в ЦСКА. По мнению Слуцкого, Головину идеально бы подошёл лондонский «Тоттенхэм».

Слуцкий назвал идеальный топ-клуб для Головина
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У Головина два варианта – или переход прям в большой топ-клуб, их всего 10-12 в мире, или остатьс

Идеальный топ-клуб для Головина? «Тоттенхэм». Потому что возможно там выиграть конкуренцию, это реалистичная история. Потому что если мы говорим про «Челси», то там по 84 человека на одну позицию. Саше точно понадобится время на адаптацию. Пока он будет адаптироваться, ему обязательно играть. То есть должно быть чуть меньше конкуренции. При этом должен быть обязательно системный тренер, который даст ему одновременно и определённую свободу, и определённую жёсткость. Я имею ввиду Антонио Конте. Нужно, чтобы клуб был не с гипер-завышенными ожиданиями, не как «Манчестер Юнайтед».

Если вот так анализировать всё – тренер, время на адаптацию, ожидания, уровень команды – то «Тоттенхэм», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Tennisi.

Футбол,Антонио Конте,Александр Головин,Манчестер Юнайтед,
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