Слуцкий назвал идеальный топ-клуб для Головина

Идеальный топ-клуб для Головина? «Тоттенхэм». Потому что возможно там выиграть конкуренцию, это реалистичная история. Потому что если мы говорим про «Челси», то там по 84 человека на одну позицию. Саше точно понадобится время на адаптацию. Пока он будет адаптироваться, ему обязательно играть. То есть должно быть чуть меньше конкуренции. При этом должен быть обязательно системный тренер, который даст ему одновременно и определённую свободу, и определённую жёсткость. Я имею ввиду Антонио Конте. Нужно, чтобы клуб был не с гипер-завышенными ожиданиями, не как «Манчестер Юнайтед».