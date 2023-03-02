Федотов: ЦСКА и «Крылья Советов» ждет очень интересное противостояние

«В Кубке нужно уважать соперников на любой стадии. «Крылья» в двухматчевом противостоянии одолели «Динамо». 12 марта встретимся с ними в РПЛ. Будет отличная возможность их изучить. Нас ждёт очень интересное противостояние», — цитирует Федотова пресс-служба клуба.