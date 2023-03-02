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1 час назад

Федотов: ЦСКА и «Крылья Советов» ждёт очень интересное противостояние

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Команды встретятся в полуфинале Кубка страны.

Федотов: ЦСКА и «Крылья Советов» ждет очень интересное противостояние
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал итоги жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Армейцы сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

«В Кубке нужно уважать соперников на любой стадии. «Крылья» в двухматчевом противостоянии одолели «Динамо». 12 марта встретимся с ними в РПЛ. Будет отличная возможность их изучить. Нас ждёт очень интересное противостояние», — цитирует Федотова пресс-служба клуба.

Первые кубковые матчи пройдут с 14 по 16 марта, ответные встречи должны состояться с 4 по 6 апреля. Отметим, что 12 марта ЦСКА примет на своём поле «Крылья» в рамках 19-го тура РПЛ».

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