Федотов: ЦСКА и «Крылья Советов» ждет очень интересное противостояние

Команды встретятся в полуфинале Кубка страны.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал итоги жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Армейцы сыграют с самарскими «Крыльями Советов».
«В Кубке нужно уважать соперников на любой стадии. «Крылья» в двухматчевом противостоянии одолели «Динамо». 12 марта встретимся с ними в РПЛ. Будет отличная возможность их изучить. Нас ждёт очень интересное противостояние», — цитирует Федотова пресс-служба клуба.
Первые кубковые матчи пройдут с 14 по 16 марта, ответные встречи должны состояться с 4 по 6 апреля. Отметим, что 12 марта ЦСКА примет на своём поле «Крылья» в рамках 19-го тура РПЛ».