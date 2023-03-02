Роналду не включил Месси в тройку лучших футболистов 2022 года

Португальский нападающий Криштиану Роналду не включил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в тройку лучших футболистов года.

По итогам голосования лучшим футболистом 2022 года был признан Месси.

На минувшем чемпионате мира в Катаре сборной Аргентине удалось завоевал титул чемпиона мира. Месси принял участие во всех матчах и был признан лучшим игроком мундиале.