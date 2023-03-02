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30 минут назад

Роналду не включил Месси в тройку лучших футболистов 2022 года

Спорт день за днем

Португальский нападающий Криштиану Роналду не включил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в тройку лучших футболистов года.

Роналду не включил Месси в тройку лучших футболистов 2022 года
Фото: EPA/VOSTOCK-PhotoEPA/VOSTOCK-Photo

Лучшие игроки года по версии Роналду:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции);

2. Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии);

3. Карим Бензема («Реал», сборная Франции).

Лучшие игроки года по версии Месси:

1. Неймар (ПСЖ, сборная Бразилии);

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции);

3. Карим Бензема («Реал», сборная Франции).

По итогам голосования лучшим футболистом 2022 года был признан Месси.

Награда лучшего вратаря досталось голкиперу сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу.

Тренером года признали Лионеля Скалони, возглавляющему сборную Аргентины.

На минувшем чемпионате мира в Катаре сборной Аргентине удалось завоевал титул чемпиона мира. Месси принял участие во всех матчах и был признан лучшим игроком мундиале.

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