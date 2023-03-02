Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о зарплатах футболистов в России.
"Клубы платят большие деньги футболистам. Правильно это или нет — вопрос, который нужно адресовать самим клубам. В России множество спортсменов находятся на государственной поддержке, поэтому они не могут позволить получать суммы, как у футболистов. Сравнивать зарплаты без толку. Виды спорта имеют разные источники дохода", — приводит слова Родниной Sport24.
Ранее нападающий самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский заявил, что считает зарплаты футболистов заслуженными.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Писарский принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось забить 14 мячей и сделать две результативные передачи. Он делит первое место в рейтинге лучших снайперов сезона РПЛ с форвардом московского "Спартака" Квинси Промесом.