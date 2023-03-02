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1 час назад

Роднина высказалась о зарплатах футболистов в России

Газета.Ruиещё 1

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о зарплатах футболистов в России.

Роднина высказалась о зарплатах футболистов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Клубы платят большие деньги футболистам. Правильно это или нет — вопрос, который нужно адресовать самим клубам. В России множество спортсменов находятся на государственной поддержке, поэтому они не могут позволить получать суммы, как у футболистов. Сравнивать зарплаты без толку. Виды спорта имеют разные источники дохода", — приводит слова Родниной Sport24.

Ранее нападающий самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский заявил, что считает зарплаты футболистов заслуженными.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Писарский принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось забить 14 мячей и сделать две результативные передачи. Он делит первое место в рейтинге лучших снайперов сезона РПЛ с форвардом московского "Спартака" Квинси Промесом.

Футбол,Владимир Писарский,Ирина Роднина,Крылья Советов,Спартак,Госдума,
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