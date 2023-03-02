Роднина высказалась о зарплатах футболистов в России

"Клубы платят большие деньги футболистам. Правильно это или нет — вопрос, который нужно адресовать самим клубам. В России множество спортсменов находятся на государственной поддержке, поэтому они не могут позволить получать суммы, как у футболистов. Сравнивать зарплаты без толку. Виды спорта имеют разные источники дохода", — приводит слова Родниной Sport24.