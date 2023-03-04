«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и сократил отставание от «Арсенала» в АПЛ

«Горожане» продолжают погоню.

Фото: Soccerstand Soccerstand

В Манчестере на стадионе «Этихад» завершился матч 26-го тура АПЛ. Местный «Манчестер Сити» принимал «Ньюкасл Юнайтед».

Матч закончился победой хозяев со счётом 2:0.

Уже на 15-й минуте Фил Фоден открыл счёт и вывел хозяев вперёд. А на 67-й минуте Бернарду Силва забил второй мяч, ему ассистировал Эрлинг Холанд.

«Манчестер Сити» набрал 58 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Лидирует «Арсенал», набравший 60 очков. Но «канониры» провели на матч меньше.

«Ньюкасл» с 41 очком занимает 5-е место в турнирной таблице.