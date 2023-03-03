Блогерша заявила, что у нее был секс с Роналду

Девушка-инфлюенсер из Венесуэлы заявила, что у нее был секс с португальским футболистом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Блогер, известная как Джорджилайя, заявила, что вступила в интимную связь со спортсменом в португальском отеле 25 марта 2022 года. Она утверждала, что 38-летний футболист отправил ей сообщение и пригласил в свой номер вскоре после того, как она сделала несколько фотографий с ним и его партнерами по национальной команде.
«Когда я прочитала сообщение, я подумала, что если я пойду туда, то мы просто поговорим, узнаем друг друга лучше, может быть, я сделаю еще несколько фотографий. Я не думала, что в такой ситуации будет секс. Факт в том, что это произошло.
Это произошло по моему согласию, но, несмотря на это, я чувствовала, что подверглась манипуляции из-за славы и могущества Криштиану Роналду», — приводит слова девушки Daily Mail.
Представитель португальца заявил, что слова девушки является «ложными и клеветническими».
Напомним, в феврале 2022 года сообщалось, что полиция Лас-Вегаса в 2019 году хотела арестовать на тот момент нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по делу о сексуальном насилии в отношении модели Кэтрин Майорги.
Майорга утверждала, что футболист изнасиловал ее в 2009 году в отеле в Лас-Вегасе. По словам модели, Роналду заплатил ей за молчание $375 тыс.
В 2018 году Майорга подала в суд на Роналду, однако прокуратура Лас-Вегаса не нашла состава преступления и сняла обвинения против игрока сборной Португалии.