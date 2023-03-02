«Реал» назвал стартовый состав на матч с «Барселоной» в Кубке Испании

Очередное «класико» совсем близко.
Сегодня, 2 марта, в Мадриде пройдёт первый матч 1/2 финала Кубка Испании. Местный «Реал» будет принимать «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:00 мск.
Команды назвали стартовые составы:
«Реал»: Куртуа (гк), Милитао, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Модрич, Кроос, Камавинга, Винисиус, Вальверде, Бензема.
«Барселона»: тер Штеген (гк), Бальде, Кунде, Араухо, Маркос Алонсо, Кессье, Бускетс, де Йонг, Ферран Торрес, Гави, Рафинья.
«Реал» в четвертьфинале прошёл «Атлетико». В свою очередь, «Барселона» оказалась сильнее «Реала Сосьедад».
Ответный матч команды проведут 5 апреля в Барселоне.