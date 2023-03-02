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1 час назад

«Реал» и «Барселона» назвали стартовые составы на первый матч полуфинала Кубка Испании

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Очередное «класико» совсем близко.

«Реал» назвал стартовый состав на матч с «Барселоной» в Кубке Испании
Фото: RealChampsRealChamps

Сегодня, 2 марта, в Мадриде пройдёт первый матч 1/2 финала Кубка Испании. Местный «Реал» будет принимать «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:00 мск.

Команды назвали стартовые составы:

«Реал»: Куртуа (гк), Милитао, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Модрич, Кроос, Камавинга, Винисиус, Вальверде, Бензема.

«Барселона»: тер Штеген (гк), Бальде, Кунде, Араухо, Маркос Алонсо, Кессье, Бускетс, де Йонг, Ферран Торрес, Гави, Рафинья.

«Реал» в четвертьфинале прошёл «Атлетико». В свою очередь, «Барселона» оказалась сильнее «Реала Сосьедад».

Ответный матч команды проведут 5 апреля в Барселоне.

Футбол,Маркос Алонсо,Реал,
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