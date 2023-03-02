«Реал» назвал стартовый состав на матч с «Барселоной» в Кубке Испании

Очередное «класико» совсем близко.

Сегодня, 2 марта, в Мадриде пройдёт первый матч 1/2 финала Кубка Испании. Местный «Реал» будет принимать «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:00 мск.