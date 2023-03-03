Главный тренер «Барселоны» Хави оскорбил игрока «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави вступил в перепалку с защитником мадридского «Реала» Даниэлем Карвахалем по ходу первого полуфинального матча Кубка Испании.

Встреча, прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, закончилась победой сине-гранатовых со счетом 1:0. На 26-й минуте защитник «Реала» Эдер Милитао переправил мяч в свои ворота.

Как сообщает Defensa Central, в одном из эпизодов игры наставник каталонского клуба сначала иронично сказал защитнику «сливочных»: «Ты очень умен», а затем в порыве гнева начал открыто оскорблять футболиста, выкрикивая: «Дурак, какой ты дурак».

В концовке встречи Хави получил желтую карточку.

Ответная игра между этими командами состоится 5 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.