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55 минут назад

Главный тренер "Барселоны" Хави оскорбил игрока "Реала" в полуфинале Кубка Испании

Газета.Ruиещё 4

Главный тренер «Барселоны» Хави вступил в перепалку с защитником мадридского «Реала» Даниэлем Карвахалем по ходу первого полуфинального матча Кубка Испании.

Главный тренер «Барселоны» Хави оскорбил игрока «Реала»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча, прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, закончилась победой сине-гранатовых со счетом 1:0. На 26-й минуте защитник «Реала» Эдер Милитао переправил мяч в свои ворота.

Как сообщает Defensa Central, в одном из эпизодов игры наставник каталонского клуба сначала иронично сказал защитнику «сливочных»: «Ты очень умен», а затем в порыве гнева начал открыто оскорблять футболиста, выкрикивая: «Дурак, какой ты дурак».

В концовке встречи Хави получил желтую карточку.

Ответная игра между этими командами состоится 5 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

В параллельном полуфинале первый матч между собой провели «Осасуна» и «Атлетик» из Бильбао. Победу одержали футболисты «Осасуны».

Футбол,Реал,
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