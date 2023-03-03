Английский футболист рассказал о помощи Роналду в свидании с мисс Калифорния

Экс-футболист английского «Лестера» Дэнни Симпсон рассказал, как Криштиану Роналду помог ему во время свидания с мисс Калифорния. Его слова приводит Daily Mail со ссылкой на подкаст Under The Cosh.

Фото: Газета.ru Газета.ru

Симпсон вспомнил, что познакомился с мисс Калифорния во время предсезонного турне «Лестера» в Лос-Анджелесе и пригласил девушку на ужин. Он подчеркнул, что свидание проходило не очень хорошо, однако ситуацию спас Роналду. Португалец зашел в тот же ресторан, поздоровался с Симпсоном и немного с ним поговорил.

После этого поведение девушки изменилось.

«Она спросила: «Откуда ты знаешь Роналду?» Я сказал: «Раньше я играл с ним», как будто это ничего не значило. С этой секунды она стала совершенно другим человеком, и все потому, что Роналду поздоровался со мной», — сказал англичанин.

Симпсон и Роналду вместе выступали за «Манчестер Юнайтед». Защитник является воспитанником «красных дьяволов».

Роналду с января выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. По контракту он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.