«То ли гений, то ли идиот»: Слуцкий о форварде ЦСКА

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий на YouTube-канале Tennisi рассказал про неординарное мышление форварда ЦСКА Федора Чалова.
«В чем главная проблема Чалова? У него очень нестандартные мозги. Прям нефутбольные. У Феди много таких ходов, которые понимает только он. И когда он какой-то ход делает, ты постоянно думаешь: «То ли гений, то ли идиот». Потому что реально ты не мог такой ход предположить», — сказал специалист.
В феврале прошлого года Чалов перебрался в швейцарский «Базель», где выступал до конца сезона на правах аренды. Россиянин принял участие в 16 матчах чемпионата и сумел отличиться четыре раза. Также в его активе две голевые передачи. После аренды он вернулся в ЦСКА.
В текущем сезоне 24-летний игрок забил 11 мячей и отдал две результативные передачи в 21 матче за армейский клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в €8,5 млн.