«То ли гений, то ли идиот»: Слуцкий о форварде ЦСКА

«В чем главная проблема Чалова? У него очень нестандартные мозги. Прям нефутбольные. У Феди много таких ходов, которые понимает только он. И когда он какой-то ход делает, ты постоянно думаешь: «То ли гений, то ли идиот». Потому что реально ты не мог такой ход предположить», — сказал специалист.