Роналду прокомментировал победу "Аль-Насра" над "Аль-Батином"

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду в Twitter прокомментировал победу своей команды в матче 19 тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Батином" (3:1).
"Всегда верь до конца! Вперед!" — написал Роналду.
"Аль-Наср" забил все три гола в добавленное ко второму тайму время. Сам Роналду не отметился результативными действиями. Роналду с января выступает за клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. По контракту он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.
Футболист с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". К разрыву соглашения привело скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику клуба.
Ранее экс-футболист английского "Лестера" Дэнни Симпсон рассказал, как Криштиану Роналду помог ему во время свидания с мисс Калифорния.