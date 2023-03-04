Роналду прокомментировал победу "Аль-Насра" над "Аль-Батином"

"Аль-Наср" забил все три гола в добавленное ко второму тайму время. Сам Роналду не отметился результативными действиями. Роналду с января выступает за клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. По контракту он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.