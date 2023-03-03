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23 минуты назад

Главные интриги весны-2023 в РПЛ: кто будет чемпионом и лучшим бомбардиром, кто вылетит, сколько забьёт Дзюба

Чемпионат.com

На что и на кого обратить особое внимание во второй части сезона.

РПЛ возвращается! Станет ли «Спартак» чемпионом и спасёт ли Дзюба «Локо»? Главные интриги весны
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сегодня, 3 марта, возвращается Российская Премьер-Лига. 18-й тур откроется матчем «Факел» – «Химки» в Воронеже. Вторая часть чемпионата России всё ещё полна интриг. Выделяем главные из них.

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Кто станет чемпионом: «Зенит» или «Спартак»?

Несмотря на то что разница между «Спартаком» и «Ростовом» всего одно очко, чемпионская гонка, скорее всего, развернётся между красно-белыми и сине-бело-голубыми. Сейчас «Спартак» отстаёт от «Зенита» на шесть очков. Каждую из команд ждёт 13 матчей и очная встреча 7 мая в Санкт-Петербурге в 26-м туре. «Спартак» и «Зенит» не сыграют во второй части чемпионата с двумя соперниками: в 16-м и 17-м турах красно-белые встретились с «Сочи» и «Локомотивом», а сине-бело-голубые с «Ахматом» и «Торпедо».

Чемпионат.com

В этом плане календарь у «Спартака» полегче. Кроме того, красно-белые сыграют в марте дома с «Уралом» и «Факелом» и в гостях с «Оренбургом», а «Зенит» примет «Пари НН» и «Химки» и отправится на выезд к ЦСКА. У команды Сергея Семака и дальше календарь сложнее: в апреле матчи на выезде с «Локомотивом», «Ростовом» и «Крыльями Советов», а дома — с «Уралом» и «Динамо». Кажется, вероятность потерять первое место есть, и довольно высокая.

Кто станет лучшим бомбардиром?

В этом сезоне 10 и более голов забили пять игроков – Владимир Писарский, Квинси Промес (оба – по 14), Малком (12), Фёдор Чалов и Кристиан Нобоа (оба – по 10). Скорее всего, между этой пятёркой и продолжится бомбардирская гонка. Среди них только Владимир Писарский сменил зимой команду – перешёл из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Возможно, смена клуба повлияет на его результативность, но пока о её снижении говорить не приходится. Он забил два гола в двух матчах с «Динамо» в Кубке России. Вероятно, гонку бомбардиров выиграет Писарский, Промес или Малком. Букмекеры отдают предпочтение нападающему «Спартака».

Выберется ли «Локомотив» из зоны стыков?

После 17 туров железнодорожники с 13 очками занимают 14-е место. До «Пари НН», идущего 12-м, шесть баллов. Для «Локомотива» теперь каждая игра важна. У команды Михаила Галактионова очень тяжёлый календарь: красно-зелёные начнут на выезде с «Ростовом» и «Ахматом», затем примут «Краснодар» и отправятся в Нижний Новгород. В апрельском расписании «Локомотива» домашний матч с «Зенитом», выезд в Оренбург и в гости к ЦСКА, а в конце месяца игра с «Химками» на «РЖД Арене». Очевидно, что по кадровому потенциалу «Локо» превосходит всех прямых конкурентов — и «Факел», и «Химки», и «Торпедо». Осталось сформировать из сильных исполнителей действительно боеспособную команду.

Чемпионат.com

Что покажет «Сочи» под руководством Бердыева?

Курбан Бердыев вернулся в РПЛ. Сейчас его «Сочи» идёт на девятом месте с 25 очками. Южане сыграют со всеми командами, кроме «Спартака» и «Химок». Первую серьёзную проверку обновлённый «Сочи» пройдёт в домашнем матче с ЦСКА. Перед Бердыевом стоит задача – третье-пятое место. Зимой его команда выиграла 7 предсезонных матчей из 10.

Сколько голов забьёт Дзюба?

34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. Пока за новый клуб Дзюба не забивал. Для сравнения: во второй части сезона-2021/2022 на его счету был всего один гол в 11 матчах. Аналитики букмекерских контор полагают, что ждать от Дзюбы больше двух-трёх мячей за весну не стоит.

Чемпионат.com

Оживут ли «Химки»?

Этой зимой подмосковный клуб подписал 12 игроков (девять – легионеры), половину — свободными агентами, и отпустил столько же футболистов. Ожидается, что ещё подъедет Зе Луиш. Непонятно, как Спартак Гогниев будет вытаскивать «Химки» из зоны вылета – у команды полностью новый состав. В этом сезоне подмосковный клуб выиграл всего три матча в чемпионате. В марте «Химки» сыграют на выезде с «Факелом» и «Зенитом» и дома с «Ростовом». Если в этих матчах подмосковный клуб не наберёт очки, то исправить ситуацию будет невероятно сложно – в апреле игры с «Краснодаром», ЦСКА и «Локомотивом».

Будет ли вторая победа в сезоне у «Торпедо»?

У «Торпедо» ситуация хуже всех. Команда одержала всего одну победу — над ЦСКА (1:0) — в 17 матчах. Автозаводцы вообще не забивают в чемпионате со 2 октября – пять поражений и одна ничья при разнице мячей 0:7. От 12-го места «Торпедо» отстаёт на 13 очков. С большой долей вероятности автозаводцам не удастся избежать зоны вылета. Этой зимой «Торпедо» подписало семь игроков, но среди них ни одного известного имени.

Футбол,Владимир Писарский,Михаил Галактионов,Федор Чалов,Курбан Бердыев,Луиш Зе,Сергей Семак,Кристиан Нобоа,Торпедо,Крылья Советов,Динамо,Зенит,Спартак,
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