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1 час назад

Мостовой: до сих пор не можем разобраться со схемой Кубка. Уже и не думаешь о начале РПЛ

Чемпионат.com

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что не соскучился по Российской Премьер-Лиге. Также он подчеркнул, что до сих пор не понимает новый формат Фонбет Кубка России.

Мостовой не понимает формат Кубка России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«По РПЛ не соскучился. Почему? Потому что продолжались европейские чемпионаты. Игр было много. Да, не всё мы можем смотреть. Лига чемпионов была. Поэтому н

Немножко так встрепенул Кубок России. Я раньше говорил и сейчас скажу — формат не понимаю. Проигрываешь — остаёшься. Выигрываешь — остаёшься. Любим мы отличаться, конечно. Со схемой Кубка до сих пор разобраться не можем. Уже и не думаешь о начале РПЛ (смеётся). Команды проигрывают, а потом смотришь — они снова играют», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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