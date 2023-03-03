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2 часа назад

Слуцкий: Дзюба - самый большой спортсмен, с которым я работал

Rusfootball

Экс-тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался об Артеме Дзюбе.

Слуцкий прокомментировал возможности Дзюбы
Фото: RusfootballRusfootball

"С ним я работал мало, как и с Шатовым, и с Кокориным. Но если мы говорим про талант, то Кокора яркий, а Дзюбан – он, наверное, самый большой спортсмен, с которым я работал. Вот прям именно слово "спортсмен" — это синоним Дзюбы", - сказал Слуцкий.

Артем Дзюба в зимнее трансферное окно подписал контракт с "Локомотивом". Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца текущего сезона. Ранее он выступал в РПЛ за "Зенит", тульский "Арсенал", "Ростов", "Спартак" и "Томь".

Форвард дебютировал за новую команду против "Спартака" (0:1; 2:4) в четвертьфинале Кубка России. Он вышел на поле в стартовом составе в обеих встречах, но не отметился результативными действиями.

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