Слуцкий прокомментировал возможности Дзюбы

Экс-тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался об Артеме Дзюбе.
"С ним я работал мало, как и с Шатовым, и с Кокориным. Но если мы говорим про талант, то Кокора яркий, а Дзюбан – он, наверное, самый большой спортсмен, с которым я работал. Вот прям именно слово "спортсмен" — это синоним Дзюбы", - сказал Слуцкий.
Артем Дзюба в зимнее трансферное окно подписал контракт с "Локомотивом". Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца текущего сезона. Ранее он выступал в РПЛ за "Зенит", тульский "Арсенал", "Ростов", "Спартак" и "Томь".
Форвард дебютировал за новую команду против "Спартака" (0:1; 2:4) в четвертьфинале Кубка России. Он вышел на поле в стартовом составе в обеих встречах, но не отметился результативными действиями.