Слуцкий прокомментировал возможности Дзюбы

"С ним я работал мало, как и с Шатовым, и с Кокориным. Но если мы говорим про талант, то Кокора яркий, а Дзюбан – он, наверное, самый большой спортсмен, с которым я работал. Вот прям именно слово "спортсмен" — это синоним Дзюбы", - сказал Слуцкий.