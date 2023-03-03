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1 час назад

Президент Аргентины высказался об обстреле супермаркета, который принадлежит свекру Месси

Газета.Ru

Президент Аргентины Альберто Фернандес прокомментировал новость о том, что неизвестные обстреляли супермаркет в аргентинском Росарио, родном городе нападающего «Пари Сен-Жермен» и национальной команды. Его слова передает Tyc Sports.

Президент Аргентины прокомментировал обстрел супермаркета, который принадлежит семье Месси
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В Росарио проблема насилия и организованной преступности очень серьезна. Сегодня утром я получил ужасную новость в Росарио, где был обстрелян супермаркет. Я сразу связался с мэром, сразу поговорил с начальником штаба полиции. Мы многое делаем, но очевидно, что нам предстоит расследовать детали», — сказал президент.

Инцидент произошел в ночь на 2 марта, когда магазин был закрыт.

«Двое на мотоцикле подъехали к супермаркету и открыли стрельбу», — говорится в СМИ. Супермаркет принадлежит свекру спортсмена.

Напомним, что Месси перебрался в «Пари Сен-Жермен» в августе 2021 года. После 18 лет в «Барселоне» аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию по пенальти. На турнире он забил семь мячей, сделал три результативных передачи и был признан лучшим игроком.

Футбол,Альберто Фернандес,
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