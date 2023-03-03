Президент Аргентины прокомментировал обстрел супермаркета, который принадлежит семье Месси

Президент Аргентины Альберто Фернандес прокомментировал новость о том, что неизвестные обстреляли супермаркет в аргентинском Росарио, родном городе нападающего «Пари Сен-Жермен» и национальной команды. Его слова передает Tyc Sports.

«В Росарио проблема насилия и организованной преступности очень серьезна. Сегодня утром я получил ужасную новость в Росарио, где был обстрелян супермаркет. Я сразу связался с мэром, сразу поговорил с начальником штаба полиции. Мы многое делаем, но очевидно, что нам предстоит расследовать детали», — сказал президент.

Инцидент произошел в ночь на 2 марта, когда магазин был закрыт.

«Двое на мотоцикле подъехали к супермаркету и открыли стрельбу», — говорится в СМИ. Супермаркет принадлежит свекру спортсмена.

Напомним, что Месси перебрался в «Пари Сен-Жермен» в августе 2021 года. После 18 лет в «Барселоне» аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.