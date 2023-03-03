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1 час назад

Михаил Лихачёв: «Зенит» для «Динамо» — худший вариант

Чемпионат.com

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился мнением о жеребьёвке Фонбет Кубка России Пути регионов, по итогам которой «Динамо» встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Михаил Лихачёв: «Зенит» для «Динамо» — худший вариант
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Честно говоря, «Динамо» сыграло против «Крыльев» плохой матч – и здесь не нужны какие-то смягчающие эпитеты. Прежде всего мне не понравилось, как команда выглядела физически, и при этом, наверное, тренер не до конца угадал со стартовым составом. Несколько игроков сразу выпали из игры, а «Крылья» выглядели предпочтительнее и заслуженно прошли в сле

Однозначно это худший вариант – с «Зенитом», ещё и на выезде. Будет сложно. В юбилейный год болельщики, конечно, хотят, чтобы команда выступила как можно лучше в чемпионате и прошла подальше в кубке, но 16 марта в Петербурге будет очень серьёзный экзамен. «Зенит» — однозначно сильнейший сейчас. Шансы у «Динамо», конечно, есть, но их совсем немного. Та игра, которую уже продемонстрировало «Динамо», пока особых оснований для оптимизма не даёт», — цитирует Лихачёва «РБ Спорт».

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