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18 минут назад

«Химки» сыграли вничью с «Факелом» в стартовом матче РПЛ после зимнего перерыва

Чемпионат.com

Завершился стартовый матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Факел» и подмосковные «Химки». Команды играли на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Его финальный свисток зафиксировал ничейный результат – 1:1.

«Химки» сыграли вничью с «Факелом» в первом матче РПЛ после перерыва
Фото: Телеграм-канал Футбольный клуб «Химки»Телеграм-канал Футбольный клуб «Химки»

На 20-й минуте полузащитник подмосковной команды Резиуан Мирзов не сумел реализовать пенальти, пробив в штангу, но уже спустя две минуты Маркос Гильерме всё-таки вывел гостей вперёд. В концовке первого тайма ответный гол забил хавбек «Факела» Георгий Гонгадзе. Во втором тайме соперникам не удалось поразить ворота друг друга – 1:1.

Воронежцы продолжают занимать 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 14 очков после 18 матчей. В активе «Химок» теперь 13 баллов, они догнали «Локомотив», но железнодорожники могут обойти оба коллектива, если сумеют победить в матче 18-го тура с «Ростовом».

Футбол,Резиуан Мирзов,Маркос Гильерме,Артем Чистяков,Георгий Гонгадзе,
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