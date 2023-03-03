«Химки» сыграли вничью с «Факелом» в первом матче РПЛ после перерыва

Завершился стартовый матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Факел» и подмосковные «Химки». Команды играли на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Его финальный свисток зафиксировал ничейный результат – 1:1.

Фото: Телеграм-канал Футбольный клуб «Химки» Телеграм-канал Футбольный клуб «Химки»

На 20-й минуте полузащитник подмосковной команды Резиуан Мирзов не сумел реализовать пенальти, пробив в штангу, но уже спустя две минуты Маркос Гильерме всё-таки вывел гостей вперёд. В концовке первого тайма ответный гол забил хавбек «Факела» Георгий Гонгадзе. Во втором тайме соперникам не удалось поразить ворота друг друга – 1:1.