За неделю в Ульяновске не нашли того, кто бросил банан на матче Кубка России

Пресс-атташе ульяновской «Волги» Олег Савинов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом СУТЧЕНКО заявил, что на сегодняшний день болельщик, который бросил банан в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Зенита» (0:3) не найден.
Игра состоялась больше недели назад — 25 февраля. КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей и наказал проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах условно за этот инцидент.
— Удалось ли найти человека, который бросил банан?
— Все вопросы к полиции, — заявил Савинов.
— То есть он пока не найден?
— Ну как-то так.
— Почему так долго его не могут найти? На стадионе есть камеры, все его видели.
— Мы же за всех болельщиков не можем отвечать.
— Будет ли «Волга» подавать апелляцию на решение КДК?
— Пока не решили. Мы подумаем еще.