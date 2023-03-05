За неделю в Ульяновске не нашли того, кто бросил банан на матче Кубка России

Пресс-атташе ульяновской «Волги» Олег Савинов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом СУТЧЕНКО заявил, что на сегодняшний день болельщик, который бросил банан в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Зенита» (0:3) не найден.

Фото: Спорт день за днем Спорт день за днем

Игра состоялась больше недели назад — 25 февраля. КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей и наказал проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах условно за этот инцидент.

— Удалось ли найти человека, который бросил банан?

— Все вопросы к полиции, — заявил Савинов.

— То есть он пока не найден?

— Ну как-то так.

— Почему так долго его не могут найти? На стадионе есть камеры, все его видели.

— Мы же за всех болельщиков не можем отвечать.

— Будет ли «Волга» подавать апелляцию на решение КДК?