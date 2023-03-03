СМИ: "Спартак" может в одностороннем порядке разорвать контракт с Промесом

Московский «Спартак» имеет право в одностороннем порядке разорвать контракт с нападающим Квинси Промеса, если того признают виновным и приговорят его к реальному сроку лишения свободы, сообщает Metaratings.ru.

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В таком случае красно-белые также получат право прекратить выплаты амстердамскому «Аяксу» по трансферу игрока. Такие обстоятельства предусмотрены контрактом футболиста со «Спартаком».

3 марта прокурор попросил суд Амстердама приговорить Промеса к двум годам тюремного заключения по делу о нападении на двоюродного брата, которого футболист ударил ножом в колено. Инцидент произошел в конце июля 2020 года.

Игрок не присутствовал на заседании из-за контрактных обязательств перед красно-белыми. Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.