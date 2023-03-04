«Боруссия» Дортмунд победила «Лейпциг» и возглавила Бундеслигу

«Боруссия» обыграла «Лейпциг» в матче 23-го тура чемпионата Германии и выша в лидеры Бундеслиги. Встреча прошла в Дортмунде и завершилась со счетом 2:1.

Хозяева поля оба мяча забили в первом тайме - отличились Марко Ройс и Эмре Джан. У готсей после перерыва забил Эмиль Форсберг.

«Боруссия» вышла на первое место в турнирной таблице, опережая на три очка «Баварию», у которой есть игра в запасе. «Лейпциг» находится на четвертой строчке.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 2022-23. ТУР 23

«Боруссия» (Дортмунд) — «Лейпциг» (Лейпциг) — 2:1 (2:0)