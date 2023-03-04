«Ростов» — «Локомотив»: Дзюба и Пиняев выйдут на поле в стартовом составе

Сегодня, 4 марта, в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.