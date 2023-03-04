«Ахмат» в большинстве обыграл «Оренбург» в РПЛ

«Ахмат» одержал победу над «Оренбургом» в матче 18 го тура МИР РПЛ.
Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счетом 3:1.
Три мяча были забиты в первом тайме. В составе хозяев отличились Евгений Харин и Бернард Бериша, у гостей точный удар на счету форварда Дмитрия Воробьева. В концовке встречи Артем Тимофеев забил третий мяч в составе грозненцев.
«Оренбург» половину матча проводил вдесятером — в конце первого тайма поле досрочно за две желтых карточки покинул защитник Михаил Сиваков.
Грозненский клуб занимает 4 е место в таблице РПЛ, набрав 29 очков. В активе «Оренбурга» 25 очков и 7 я строчка.
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Чемпионат России. 2022-23. Тур 18 «Ахмат» (Грозный) — «Оренбург» (Оренбург) — 3:1 (2:1)Голы: Харин, 11 (ВИДЕО). Бериша, 45 (с пенальти) (ВИДЕО). Тимофеев, 90. — Воробьёв, 45 (ВИДЕО). Удаления: Сиваков, 45.