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39 минут назад

«Ахмат» в большинстве обыграл «Оренбург» в РПЛ

Матч ТВиещё 14

«Ахмат» одержал победу над «Оренбургом» в матче 18 го тура МИР РПЛ.

«Ахмат» в большинстве обыграл «Оренбург» в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счетом 3:1.

Три мяча были забиты в первом тайме. В составе хозяев отличились Евгений Харин и Бернард Бериша, у гостей точный удар на счету форварда Дмитрия Воробьева. В концовке встречи Артем Тимофеев забил третий мяч в составе грозненцев.

«Оренбург» половину матча проводил вдесятером — в конце первого тайма поле досрочно за две желтых карточки покинул защитник Михаил Сиваков.

Грозненский клуб занимает 4 е место в таблице РПЛ, набрав 29 очков. В активе «Оренбурга» 25 очков и 7 я строчка.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Чемпионат России. 2022-23. Тур 18 «Ахмат» (Грозный) — «Оренбург» (Оренбург) — 3:1 (2:1)Голы: Харин, 11 (ВИДЕО). Бериша, 45 (с пенальти) (ВИДЕО). Тимофеев, 90. — Воробьёв, 45 (ВИДЕО). Удаления: Сиваков, 45.

Футбол,Артем Тимофеев,Евгений Харин,Бернард Бериша,Дмитрий Воробьев,Михаил Сиваков,
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