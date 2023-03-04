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1 час назад

Мостовой назвал ошибочным эпизод с незасчитанным голом в игре «Спартак» – «Урал»

Спорт день за днем

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о ничейном результате красно-белых в матче 18-го тура РПЛ против екатеринбургского «Урала» (2:2).

Мостовой назвал ошибочным эпизод с незасчитанным голом в игре «Спартак» – «Урал»
Фото: ФК "Спартак"ФК "Спартак"

«В моменте с незасчитанным голом «Спартака» в концовке спорить не о чем. Судья свистнул раньше, чем мяч попал в ворота. Да, он ошибся, подумав, что там было нарушение правил. Но ничего уже не поделаешь. Два игрока «Урала» после свистка остановились», – цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Спорный эпизод с незасчитанным голом нападающего москвичей Александра Соболева произошел на 86-й минуте. Точный удар в створ ворот форвард нанес после свистка арбитра Виталия Мешкова. В эпизоде, предположительно послужившим для остановки матча, столкнулись два игрока оранжево-черных: вратарь Илья Помазун и защитник Егор Филипенко.

«Спартак» продолжает удерживать вторую строчку РПЛ (37 очков), «Урал» на 10-м месте (22 очка).

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