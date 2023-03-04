Мостовой назвал ошибочным эпизод с незасчитанным голом в игре «Спартак» – «Урал»

«В моменте с незасчитанным голом «Спартака» в концовке спорить не о чем. Судья свистнул раньше, чем мяч попал в ворота. Да, он ошибся, подумав, что там было нарушение правил. Но ничего уже не поделаешь. Два игрока «Урала» после свистка остановились», – цитирует Мостового Vprognoze.ru.