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29 минут назад

«Арсенал» обыграл «Борнмут» благодаря голу на 97-й минуте

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Лондонцы совершили очередной камбэк.

«Арсенал» обыграл «Борнмут» благодаря голу на 97-й минуте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Арсенал» обыграл «Борнмут» в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Первый мяч был забит уже на первой минуте. Точным ударом отметился полузащитник гостей Филип Биллинг.

На 57-й минуте аргентинский защитник «Борнмута» Маркос Сенеси увеличил преимущество своей команды, однако через пять минут хавбек лондонцев Томас Парти отыграл один гол.

На 72-й минуте защитник Бен Уайт сравнял счёт после передачи нападающего Рейсса Нелсона, а на седьмой компенсированной к основному времени матча минуте забил сам Нельсон и принёс хозяевам три очка.

«Арсенал» набрал 63 очка и сохранил лидерство в чемпионате Англии. «Борнмут» с 21 баллом располагается на 19-й строчке.

Футбол,Филип Биллинг,
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