«Арсенал» обыграл «Борнмут» благодаря голу на 97-й минуте

Лондонцы совершили очередной камбэк.
«Арсенал» обыграл «Борнмут» в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Первый мяч был забит уже на первой минуте. Точным ударом отметился полузащитник гостей Филип Биллинг.
На 57-й минуте аргентинский защитник «Борнмута» Маркос Сенеси увеличил преимущество своей команды, однако через пять минут хавбек лондонцев Томас Парти отыграл один гол.
На 72-й минуте защитник Бен Уайт сравнял счёт после передачи нападающего Рейсса Нелсона, а на седьмой компенсированной к основному времени матча минуте забил сам Нельсон и принёс хозяевам три очка.
«Арсенал» набрал 63 очка и сохранил лидерство в чемпионате Англии. «Борнмут» с 21 баллом располагается на 19-й строчке.