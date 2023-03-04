«Арсенал» обыграл «Борнмут» благодаря голу на 97-й минуте

Лондонцы совершили очередной камбэк.

«Арсенал» обыграл «Борнмут» в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Первый мяч был забит уже на первой минуте. Точным ударом отметился полузащитник гостей Филип Биллинг.

На 57-й минуте аргентинский защитник «Борнмута» Маркос Сенеси увеличил преимущество своей команды, однако через пять минут хавбек лондонцев Томас Парти отыграл один гол.

На 72-й минуте защитник Бен Уайт сравнял счёт после передачи нападающего Рейсса Нелсона, а на седьмой компенсированной к основному времени матча минуте забил сам Нельсон и принёс хозяевам три очка.