Хет-трик Дзюбы принес "Локомотиву" первую с октября победу в РПЛ

Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл "Ростов" в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на "Ростов-Арене" в присутствии 4 907 зрителей.

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Хет-трик в составе победителей оформил Артем Дзюба (33, 58, 64-я минуты), у проигравших отличился Николай Комличенко (87). Дзюба, подписавший контракт с "Локомотивом" 8 февраля, забил первые голы в составе железнодорожников. Форвард проводит третий матч за столичную команду, в двух встречах 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ" против московского "Спартака" (0:1, 2:4) он не отметился результативными действиями.

Впервые в сезоне на поле появился полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов, вышедший на замену на 83-й минуте. Первую часть чемпионата он пропустил из-за травмы, полученной в межсезонье. В предыдущий раз он принимал участие в матче РПЛ 21 мая 2022 года, тогда "Локомотив" в гостях обыграл самарские "Крылья Советов" (1:0), Жемалетдинов забил гол.

"Локомотив" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе железнодорожников 16 очков. "Ростов" располагается на третьей строчке с 35 очками.