«Динамо» вырвало победу у «Крыльев Советов» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 1:0 победил самарские "Крылья Советов" в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на "ВТБ-Арене" в Москве.

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" Официальный сайт ФК "Динамо"

Единственный гол на первой добавленной ко второму тайму минуте забил Константин Тюкавин. На 17-й минуте главный арбитр встречи Иван Сиденков, воспользовавшись системой видеоассистента рефери (VAR), отменил гол нидерландского защитника самарского клуба Гленна Бейла из-за офсайда, на 35-й минуте после использования VAR из-за игры рукой был отменен гол аргентинского форварда "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре. На 77-й минуте арбитр после использования VAR отменил гол нападающего "Динамо" Федора Смолова из-за нарушения правил во время атаки.

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Матч начался с символического удара по мячу, который нанесли режиссер Алексей Пиманов, снявший экшн-драму о турне московского "Динамо" по Великобритании в 1945 году "11 молчаливых мужчин", и стендап-актриса Зоя Яровицына.

С 18-го тура для прохода на все матчи РПЛ нужна карта болельщика, на стадионе "ВТБ-Арена" в Москве система использовалась впервые. С начала сезона-2022/23 РПЛ карта болельщика действовала на стадионах "Екатеринбург-Арена" (домашний клуб - "Урал"), "Нижний Новгород" ("Пари Нижний Новгород"), "Ростов-Арена" ("Ростов"), "Солидарность-Арена" ("Крылья Советов") и "Фишт" ("Сочи").

23 февраля и 1 марта клубы встречались в рамках четвертьфинала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, победителем противостояния стал клуб из Самары (2:1, 1:1). В турнирной таблице чемпионата России "Динамо" занимает четвертое место с 32 очками, "Крылья Советов" расположились на 11-й строчке с 20 очками.