Милонов заявил об инициативе по отмене Fan ID

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на возможную отмену Fan ID. Инициатива была введена в начале текущего сезона в региональных клубах РПЛ. После зимней паузы к данному списку присоединились клубы из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Это полное безумие какое-то с Fan ID. Кто это вводил, добились противоположного эффекта. Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет. Сейчас я готовлю соответствующую инициативу, в ближайшее время передам ее. Инициатива по отмене Fan ID? Да», – поделился Милонов «РБ Спорт».

По итогам первых матчей 18-го тура чемпионата России стало известно о низких цифрах посещаемости стадионов. На «Открытие Арене» во время матча «Спартака» и «Урала» (2:2) присутствовало 4281 зритель, что является одним из худших показателей красно-белых с 2004 года. Почти 19 лет назад игру народной команды с «Кубанью» пришло посмотреть около 3000 зрителей. Встреча в «Лужниках» завершилась со счетом 1:1.