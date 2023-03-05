Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории ЧР

Нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко в воскресенье стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России по футболу.

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Лебеденко установил это достижение в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", встреча закончилась со счетом 2:2. Лебеденко забил в возрасте 39 лет, 9 месяцев и 6 дней. Предыдущее достижение принадлежало Сергею Наталушко из подмосковного "Сатурна" (39 лет 8 месяцев 4 дня), нападающий установил его 17 мая 2000 года, забив в ворота московского "Локомотива".

С 18-го тура для прохода на все матчи РПЛ нужна карта болельщика, на стадионе "Краснодар" система использовалась впервые. С начала сезона-2022/23 РПЛ карта болельщика действовала на стадионах "Екатеринбург-Арена" (домашний клуб - "Урал"), "Нижний Новгород" ("Пари Нижний Новгород"), "Ростов-Арена" ("Ростов"), "Солидарность-Арена" ("Крылья Советов") и "Фишт" ("Сочи").

Лебеденко 39 лет, он является воспитанником "Торпедо", нападающий выступал за команду с 2000 по 2004 год и вернулся в состав черно-белых в 2019 году. Также Лебеденко играл за "Локомотив", "Сатурн", "Ростов", казанский "Рубин", грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат"), московский "Арарат" и воронежский "Факел".