Тен Хаг заставил игроков "МЮ" слушать радостные крики игроков "Ливерпуля"

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заставил футболистов своей команды в тишине слушать крики радости игроков «Ливерпуля» после поражения со счетом 0:7 в матче Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает The Mirror.

Манкунианцам пришлось слушать ликование в соседней раздевалке, где находились подопечные Юргена Клоппа, а также шум трибун. Тренер заявил, что для игроков это станет мотивацией для того, чтобы в следующий раз бороться до конца. Он также сообщил, что футболистам «МЮ» повезло, что они поедут в Манчестер на автобусе, а не вместе с разъяренными болельщиками.

Дублями в прошедшем матче отметились Коди Гакпо, Давид Нуньес и Мохамед Салах. Еще один гол забил вышедший на замену Роберто Фирмино.

Это поражение стало самым крупным в истории «МЮ». До этого «красные дьяволы» получали по шесть мячей в свои ворота от «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в 2011 и 2020 году соответственно.

В АПЛ по-прежнему лидирует «Арсенал». «Канониры» опережают идущий на втором месте «Манчестер Сити» на пять очков. Третье место в таблице занимает «Манчестер Юнайтед».