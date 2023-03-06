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1 час назад

Тен Хаг заставил игроков "МЮ" слушать радостные крики игроков "Ливерпуля"

Газета.Ruиещё 10

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заставил футболистов своей команды в тишине слушать крики радости игроков «Ливерпуля» после поражения со счетом 0:7 в матче Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает The Mirror.

Тен Хаг заставил игроков "МЮ" слушать радостные крики игроков "Ливерпуля"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Манкунианцам пришлось слушать ликование в соседней раздевалке, где находились подопечные Юргена Клоппа, а также шум трибун. Тренер заявил, что для игроков это станет мотивацией для того, чтобы в следующий раз бороться до конца. Он также сообщил, что футболистам «МЮ» повезло, что они поедут в Манчестер на автобусе, а не вместе с разъяренными болельщиками.

Дублями в прошедшем матче отметились Коди Гакпо, Давид Нуньес и Мохамед Салах. Еще один гол забил вышедший на замену Роберто Фирмино.

Это поражение стало самым крупным в истории «МЮ». До этого «красные дьяволы» получали по шесть мячей в свои ворота от «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в 2011 и 2020 году соответственно.

В АПЛ по-прежнему лидирует «Арсенал». «Канониры» опережают идущий на втором месте «Манчестер Сити» на пять очков. Третье место в таблице занимает «Манчестер Юнайтед».

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как принимал решение об уходе из клуба португальского форварда Криштиану Роналду.

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