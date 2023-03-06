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1 час назад

Дзюба оценил высказывание Кокорина о пользе тюрьмы

Lenta.ru

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба оценил высказывание российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина о пользе тюрьмы для мужчин. Его слова приводятся в Telegram-канале журналиста Нобеля Артустамяна.

Дзюба оценил высказывание Кокорина о пользе тюрьмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

34-летний футболист выразил надежду, что Кокорин не до конца правильно сформулировал свою мысль.

«Верю, что он не так донес свой посыл. Ему по барабану вообще, кто и что подумал — он кайфарик», — пояснил спортсмен.

Дзюба добавил, что ему не близки мысли Кокорина, однако он не собирается осуждать его.

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1 февраля Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости. По его мнению, каждому мужчине не помешало бы оказаться за решеткой.

8 октября 2018 года Кокорин вместе с еще одним футболистом Павлом Мамаевым устроили две драки в центре Москвы. Спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

Футбол,Артем Дзюба,Павел Мамаев,Александр Кокорин,
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