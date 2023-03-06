Дзюба оценил высказывание Кокорина о пользе тюрьмы

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба оценил высказывание российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина о пользе тюрьмы для мужчин. Его слова приводятся в Telegram-канале журналиста Нобеля Артустамяна.

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34-летний футболист выразил надежду, что Кокорин не до конца правильно сформулировал свою мысль.

«Верю, что он не так донес свой посыл. Ему по барабану вообще, кто и что подумал — он кайфарик», — пояснил спортсмен.

Дзюба добавил, что ему не близки мысли Кокорина, однако он не собирается осуждать его.

1 февраля Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости. По его мнению, каждому мужчине не помешало бы оказаться за решеткой.