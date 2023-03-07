Экс-игрок «Ювентуса» рассказал, как в Италии работает аналог Fan ID

Экс-полузащитник «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Максиму СУТЧЕНКО о работе системы Fan ID в Италии.
С сезона-2011/12 были запущены идентификационные карты болельщика — Tessera del Tifoso.
— Эта система уже несколько лет назад была введена. Какая процедура оформления? Я ее не оформлял, так как мне билеты на игры в основном дают. У меня есть знакомые, которые ездят на игры «Интера» и «Ювентуса». Эта карта оформляется при клубе, при взаимодействии с полицией. Ничего сложного нет. Нужно предоставить свои данные и потом идет проверка, были ли случаи плохого поведения на стадионах. Если их нет, то выдают эту карту, — рассказал Ильяс Зейтуллаев
— Стало ли спокойнее на трибунах в Италии?
— Итальянские болельщики очень горячие. Есть тиффози, а есть в Италии и криминальные структуры среди болельщиков. Правоохранителям трудно за такими болельщиками следить. Только на некоторых стадионах удалось уладить контроль за фанатами. В частности, на стадионе «Ювентуса», где много стюардов, которые наблюдают, кто нарушает правила, участвует в драке, ломает что-то. Таких людей идентифицируют и больше они не имеет права зайти на стадион. Там, где эти правила применяют, у человека нет возможности попасть на арену. А там, где этого нет, творятся безобразия. Безнаказанность развязывает руки. В Англии за все это наказывают. В Италии еще дают возможность, сразу не наказывается. Но на многих больших стадионах уже такие правила применяются, улучшили уже эту систему.
— В России за оформление карты болельщика можно выиграть разные призы. «Зенит» разыгрывает автомобиль, а также раздавал на матче с «Пари НН» шарфики. В Италии есть что-то подобное?
— В СССР были подобные лотереи, розыгрыши. Когда я маленьким ходил на футбол, разыгрывались машины, футболки дарили. Если это делается с хорошими мотивами, чтобы привлечь болельщиков, то это хорошая инициатива. Если болельщик покупает билет на игру и у него появляется возможность выиграть футболку игрока или автомобиль, думаю, это неплохо. Но клуб должен держать слово, марку, и давать все это. Если человек покупает и идет на игру в надежде выиграть автомобиль, почему бы и нет? Если есть такие средства у клуба.
В Италии иначе. Здесь нет лотерей, розыгрышей. Для семей могут предоставить бесплатный ужин, для детей – игрушки. Идет привлечение семей на матчи. Отдельных болельщиков водят в музеи, дарят футболки. Маркетинговый подход к разным категориям свой. К семье – один, к болельщику, который постоянно ходит – другой, к человеку, который один раз приходит – для него устраивают шоу, концерт. На все вкусы есть. Вот такими методами они пытаются завлечь людей на трибуны.
— В России активные фанаты бойкотируют матчи из-за Fan ID. Идут разговоры о возможной отмене действия карты болельщика. На ваш взгляд, стоит ли вести борьбу по отмене Fan ID?
— Здесь уже каждый человек решает сам для себя. Если это касается свободы и прав человека, то каждый волен выбирать, как ему поступать. Если человек не согласен с тем, что он не хочет, чтобы о нем все знали, или у него есть, что прятать, это его личный подход. Если ему нечего прятать, он любит футбол, но без нее он не сможет ходить, это тоже его выбор. Каждый человек должен сам решать для себя. Это все аналогично вакцинации.