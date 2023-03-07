Экс-игрок «Ювентуса» рассказал, как в Италии работает аналог Fan ID

— В СССР были подобные лотереи, розыгрыши. Когда я маленьким ходил на футбол, разыгрывались машины, футболки дарили. Если это делается с хорошими мотивами, чтобы привлечь болельщиков, то это хорошая инициатива. Если болельщик покупает билет на игру и у него появляется возможность выиграть футболку игрока или автомобиль, думаю, это неплохо. Но клуб должен держать слово, марку, и давать все это. Если человек покупает и идет на игру в надежде выиграть автомобиль, почему бы и нет? Если есть такие средства у клуба.



В Италии иначе. Здесь нет лотерей, розыгрышей. Для семей могут предоставить бесплатный ужин, для детей – игрушки. Идет привлечение семей на матчи. Отдельных болельщиков водят в музеи, дарят футболки. Маркетинговый подход к разным категориям свой. К семье – один, к болельщику, который постоянно ходит – другой, к человеку, который один раз приходит – для него устраивают шоу, концерт. На все вкусы есть. Вот такими методами они пытаются завлечь людей на трибуны.