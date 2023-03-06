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1 час назад

Дзюба оценил заявление Кокорина про тюрьму

Елена Прошина

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба дал оценку словам российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый мужчина должен посидеть в тюрьме. об этом пишет Telegram-канал Nobel.

По словам Дзюбы, он искренне надеется на то, что Кокорин просто не так сформулировал мысль.

«Верю, что он не так донес свой посыл. Ну, сказал и сказал. Он хороший парень, он не задумывается, что сказал, ему по барабану вообще, кто и что подумал — он кайфует. Он делает все, что хочет, о чего получает удовольствие. Ему все равно что про него говорят», - сказал он.

При этом Дзюба отметил, что не поддерживает мысли Кокорина, но осуждать его не будет. По его словам, он посмеялся над словами коллеги.

«Мужик или подлец?» Тюремный опыт Кокорина связали с «синей дыней»

Напомним, в 2018 году Кокорин вместе с футболистом Павлом Мамаевым учинили две драки в столице. В последствии они были осуждены и отправлены почти на год в колонию. Недавно форвард заявил, что не жалеет о том, что побывал в местах не столь отдаленных. По его словам, каждый мужчина хоть раз должен отсидеть в тюрьме.

Ранее в матче против «Ростова» Дзюба забил хет-трик. По мнению спортивных экспертов, после такого результата главный тренер сборной РФ Валерий Карпин просто обязан вызвать футболиста в национальную команду. В частности, речь идет о матчах с Ираном и Ираком.

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