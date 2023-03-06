Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба дал оценку словам российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый мужчина должен посидеть в тюрьме. об этом пишет Telegram-канал Nobel.

По словам Дзюбы, он искренне надеется на то, что Кокорин просто не так сформулировал мысль.

«Верю, что он не так донес свой посыл. Ну, сказал и сказал. Он хороший парень, он не задумывается, что сказал, ему по барабану вообще, кто и что подумал — он кайфует. Он делает все, что хочет, о чего получает удовольствие. Ему все равно что про него говорят», - сказал он.

При этом Дзюба отметил, что не поддерживает мысли Кокорина, но осуждать его не будет. По его словам, он посмеялся над словами коллеги.

Напомним, в 2018 году Кокорин вместе с футболистом Павлом Мамаевым учинили две драки в столице. В последствии они были осуждены и отправлены почти на год в колонию. Недавно форвард заявил, что не жалеет о том, что побывал в местах не столь отдаленных. По его словам, каждый мужчина хоть раз должен отсидеть в тюрьме.