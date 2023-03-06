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24 минуты назад

Российский футболист рассказал о зарплатах в чемпионате Мальдив

Lenta.ruиещё 1

Российский футболист Владислав Кормишин рассказал о зарплатах в чемпионате Мальдив. Его слова приводит «Чемпионат».

Российский футболист рассказал о зарплатах в чемпионате Мальдив
Фото: 

Форвард, выступавший за местный клуб «Иглз», поделился, что получал две-три тысячи долларов. «Если говорить о местном чемпионате, то борьба за титул на Мальдивах интересная. Команды с деньгами, особенно "Мазия", платят больше всех и имеют возможность подписывать европейцев из низших лиг», — добавил он.

Кормишин был игроком «Иглз» с марта по июль 2021 года. Россиянин отметился тремя забитыми мячами в двух матчах. Спортсмен рассказал, что был вынужден расторгнуть контракт, так как матчи временно перестали проводить из-за коронавирусных ограничений.

Ранее нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский обратился к тем, кто считает зарплаты футболистов завышенными. «Пусть попробуют выполнить нагрузки недельного цикла. Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату. Они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду», — заявил он.

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