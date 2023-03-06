Российский футболист рассказал о зарплатах в чемпионате Мальдив

Российский футболист Владислав Кормишин рассказал о зарплатах в чемпионате Мальдив. Его слова приводит «Чемпионат».

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Форвард, выступавший за местный клуб «Иглз», поделился, что получал две-три тысячи долларов. «Если говорить о местном чемпионате, то борьба за титул на Мальдивах интересная. Команды с деньгами, особенно "Мазия", платят больше всех и имеют возможность подписывать европейцев из низших лиг», — добавил он.

Кормишин был игроком «Иглз» с марта по июль 2021 года. Россиянин отметился тремя забитыми мячами в двух матчах. Спортсмен рассказал, что был вынужден расторгнуть контракт, так как матчи временно перестали проводить из-за коронавирусных ограничений.