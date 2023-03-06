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23 минуты назад

Тоби Алдервейрелд завершил карьеру в сборной Бельгии

Чемпионат.comиещё 2

Центральный защитник «Антверпена» Тоби Алдервейрелд в своих социальных сетях объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

Тоби Алдервейрелд завершил карьеру в сборной Бельгии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

34-летний защитник, который выступает за «Антверпен» только с июля 2022 года, сыграл за сборную Бельгии 127 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и 12 результативными передачами. В составе бельгийской национальной команды Алдервейрелд сыграл на трёх чемпионатах мира (2014, 2018 и 2022) и двух чемпионатах Европы (2016 и 2020). Высшим достижением в сборной Бельгии для футболиста стала бронзовая медаль мирового первенства 2018 года в России.

В текущем сезоне Алдервейрелд сыграл 36 матчей за «Антверпен» во всех турнирах, отметившись в них двумя голами и двумя голевыми передачами.

Футбол,Тоби Алдервейрелд,
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