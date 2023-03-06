Широков приступил к работе в должности директора ФК «Сатурн»

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков сообщил «Матч ТВ», что с сегодняшнего дня приступил к работе в должности директора футбольного клуба «Сатурн» .Ранее эту должность в раменском клубе занимал Константин Климов.

«Сатурн» в данный момент выступает во Второй лиге. Широков, которому в июле исполнится 41 года, объявил о завершении карьеры игрока в 2016 году. Широков трижды выигрывал золото чемпионата России (дав раза с «Зенитом» и один раз с ЦСКА), становился обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА, Кубка России. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.