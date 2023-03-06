"Футбол и политику надо разделять": россиянин из чемпионата Руанды

«Как обошлись со спортсменами – это несправедливо. Блокировать любых российских спортсменов – неправильно, мне это не нравится. Потому что есть политика, а есть спорт. Это нужно разделять. Не кажется ли мне, что спорт – продолжение политики? Я даже не хочу в это вникать и на этом зацикливаться. Спортсмены выполняют свою работу – не мешайте им с этим. Политики же не выходят в Лиге чемпионов играть. Так же как и футболисты не принимают законы, грубо говоря», — сказал Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.