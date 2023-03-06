Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
1 час назад

Россиянин из чемпионата Руанды: бан – это несправедливо. Футбол и политику надо разделять

Чемпионат.com

Российский нападающий клуба из чемпионата Руанды «Кийову Спортс» Владислав Кормишин считает несправедливым отстранение России от международных соревнований.

"Футбол и политику надо разделять": россиянин из чемпионата Руанды
Фото: Социальные сети Владислава КормишинаСоциальные сети Владислава Кормишина

«Как обошлись со спортсменами – это несправедливо. Блокировать любых российских спортсменов – неправильно, мне это не нравится. Потому что есть политика, а есть спорт. Это нужно разделять. Не кажется ли мне, что спорт – продолжение политики? Я даже не хочу в это вникать и на этом зацикливаться. Спортсмены выполняют свою работу – не мешайте им с этим. Политики же не выходят в Лиге чемпионов играть. Так же как и футболисты не принимают законы, грубо говоря», — сказал Кормишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

Футбол,Константин Кринский,Владислав Кормишин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий