Ставшему россиянином футболисту из Африки не дают играть в ФРГ

Футболист, полузащитник африканской сборной Камеруна Гаэль Ондуа пожаловался, что ему не дают играть в немецком футбольном клубе из Ганновера (город в ФРГ). По его словам, причиной этому является его российское гражданство.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Если коротко — в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. <…> Думаю, причины вам понятны. <…> Cо мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин», — рассказал Гаэль Ондуа в интервью Sports24.

Футболист подчеркнул, что не видит ни малейшего шанса, что ему позволят играть в текущем футбольном сезоне. Тем не менее он уточнил, чтобы бы ни происходило, «Ганновер» по-прежнему остается его командой.