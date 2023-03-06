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38 минут назад

Африканскому футболисту не дают играть в Германии из-за российского гражданства

Ura.Ru

Футболист, полузащитник африканской сборной Камеруна Гаэль Ондуа пожаловался, что ему не дают играть в немецком футбольном клубе из Ганновера (город в ФРГ). По его словам, причиной этому является его российское гражданство.

Ставшему россиянином футболисту из Африки не дают играть в ФРГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если коротко — в клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. <…> Думаю, причины вам понятны. <…> Cо мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин», — рассказал Гаэль Ондуа в интервью Sports24.

Футболист подчеркнул, что не видит ни малейшего шанса, что ему позволят играть в текущем футбольном сезоне. Тем не менее он уточнил, чтобы бы ни происходило, «Ганновер» по-прежнему остается его командой.

Ранее Гаэль Ондуа рассказал, что перед своим переездом в Россию, его отец посоветовал ему не верить стереотипам о россиянах. Сам футболист переехал в РФ в возрасте девяти лет. Также он принимал участие в Чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году, где участвовал в составе сборной Камеруна.

Футбол,Гаэль Ондуа,
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